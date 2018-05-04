Около 5 тыс. участников и зрителей собрал в Гродно финал гражданско-патриотического марафона

4 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Около 5 тыс. участников и зрителей собрал в ЦСК "Неман" в Гродно финал гражданско-патриотического марафона "Вместе - за сильную и процветающую Беларусь!", передает корреспондент БЕЛТА.

Марафон уже в четвертый раз организует Гродненский государственный университет им. Янки Купалы. С 2015 года статус мероприятия повышался: сначала оно было сугубо университетским, затем городским и областным. В 2018 году марафон стал республиканским.

Впервые участие в нем приняли команды со всех регионов страны: представители вузов из Минска, Витебска, Могилева, Гомеля, Барановичей и Гродно. Кроме того, присоединились к марафону сборные команды школьников Октябрьского и Ленинского районов Гродно, а также команда ссузов из областного центра. Всего в марафоне участвовали 14 дружин по 20 человек в каждой.

"Марафон стал хорошей традицией. Очень важно объединять молодежь вокруг позитивных символов, воспитывать таким образом настоящих патриотов, людей, которые любят свою родину. По растущему количеству участников, их интересу к мероприятию мы видим, что необходимо развивать и расширять географию марафона еще больше", - отметил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович. Он подчеркнул символичность того, что марафон финиширует накануне Дня Победы.

Важность гражданско-патриотического марафона отметил первый заместитель министра образования Вадим Богуш. Он подчеркнул, что миссия мероприятия - в пропаганде мира, здорового образа жизни и в воспитании традиционных ценностей.

Ректор ГрГУ им. Янки Купалы Ирина Китурко рассказала, что в дальнейшем, возможно, марафон станет международным. В планах же на ближайшее будущее привлечь к участию в нем еще большее количество учебных заведений со всей страны.

В Гродно команды вузов, школ и ссузов состязались в конкурсах военно-спортивного характера "К защите Отечества готов". Участники демонстрировали свое мастерство по изготовлению декоративных изделий из дерева и выпечке хлеба в состязании "Гаспадар і гаспадыня". В "Свободном творческом конкурсе" необходимо было показать свои таланты. Кроме того, команды творчески презентовали свой университет и демонстрировали знания истории в конкурсе "Моя родина: история и культура Беларуси". Победителем республиканского гражданско-патриотического марафона "Вместе - за сильную и процветающую Беларусь!" стала команда Гродненского госуниверситета им. Янки Купалы, вторыми стали представители Белорусского национального технического университета, третье место у команды Витебского государственного технологического университета.-0-