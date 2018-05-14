Около 50 пунктов проката летнего спортинвентаря открыты в Минске

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 50 пунктов проката летнего спортинвентаря открылись в Минске в нынешнем сезоне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе организации и развития сферы услуг управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома.

Велосипеды в аренду предлагают 29 субъектов хозяйствования в 35 точках города, где представлено более 670 единиц двухколесного транспорта, из них более 100 отечественного производства. Загрузка пунктов проката колеблется от 20% до 40% в будни, 70-100% в выходные. Один час катания обойдется в Br4-7, сутки - Br12-22. По желанию есть возможность получить дополнительное оборудование - велобагажники, велосумки, шлемы, фонари, замки, ремкомплект, сиденья для ребенка и др. Организованы доставка велосипеда на дом, а также мойка, чистка, сезонное хранение велосипедов.

"По-прежнему актуален "ночной прокат", когда велосипед предоставляется при закрытии объекта и возвращается на следующий день к открытию. Такую услугу оказывают 10 субъектов хозяйствования. Активно развивается сеть веломастерских - их насчитывается более 15", - рассказали специалисты.

Прокат лодок и катамаранов предоставляют девять субъектов хозяйствования в 12 точках. Минчанам доступно 38 лодок, 145 катамаранов (в том числе 68 двухместных, два трехместных, 68 четырехместных и 7 электрокатамаранов). Тариф на прокат лодки колеблется от Br8 до Br10, катамарана - от Br6-8 за двухместный до Br10-12 за четырехместный и электрокатамаран.

Предлагается широкий ассортимент предметов проката для досуга и отдыха, таких как палатки, спальные мешки, туристические коврики, шезлонги, столы и стулья, мангалы и другой туристический инвентарь.

Прокатный фонд постоянно обновляется. В настоящее время повышенным спросом пользуются сегвеи, гироскутеры, скейтборды, взрослые электросамокаты. Для детей в парках открыты надувные горки, каркасные батуты, можно взять напрокат детские электромобили, веломобили.-0-