Около 500 человек станут участниками "Белорусской лыжни -2018" в Могилеве

22 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Областной зимний спортивный праздник "Белорусская лыжня - 2018" пройдет 24 февраля в Могилеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Могилевского облисполкома.

Традиционно в мероприятии, которое будут проводить в Печерском лесопарке, примут участие около 500 человек. Они представят все районы области, а также Могилев и Бобруйск.

В программе соревнований лыжников 13 стартовых забегов в семи возрастных категориях. В них примут участие победители региональных аналогичных зимних состязаний, а также председатели комитетов, начальники управлений облисполкома и их заместители, председатели горрайисполкомов, главы администраций и их заместители.

Команды-победители наградят кубками и дипломами, а лучшим в личном зачете вручат медали, дипломы и подарки.

Участников праздника ждут спортивные конкурсы, культурно-развлекательная программа, угощение солдатской кашей и горячим чаем. На площадке развернется выездная торговля, будут работать пункты проката лыж.

Организатором мероприятия выступает управление спорта и туризма Могилевского облисполкома.-0-