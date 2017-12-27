Около 500 детей получили сладкие подарки на губернаторской елке в Могилеве

27 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве сегодня во время благотворительной акции "Наши дети" прошла главная елка области с участием председателя Могилевского облисполкома Владимира Доманевского, передает корреспондент БЕЛТА.

В областной центр творчества пригласили отличников учебы, победителей районных и областных олимпиад, конкурсов и соревнований, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лидеров и активистов детских общественных организаций - всего около 500 человек.

"Безусловно, в зале собрались лучшие представители молодежи. Вы в этом юном возрасте уже многого достигли и прославляете Могилевскую область, где бы ни находились. Вы являетесь примером того, как нужно жить, учиться и работать. Я уверен, что ваше стремление быть лучшими поможет добиться поставленных целей в жизни, стать настоящими патриотами своей страны. Желаю вам быть настойчивыми в достижении целей, а со стороны государства вы всегда получите поддержку, чтобы раскрыть свои способности и найти себя в жизни", - отметил Владимир Доманевский.

Губернатор также обратил внимание на важность того, чтобы каждый ребенок накануне новогодних праздников смог сказать самые добрые слова в адрес учителей, поздравить родителей и самых близких друзей. Руководитель области тепло поздравил ребят с Новым годом и Рождеством, пожелал, чтобы все их мечты сбылись, а также здоровья, счастья и благополучия, вручил всем участникам торжества сладкие подарки.

Ребята повеселились у новогодней елки, их также поздравили Дед Мороз и Снегурочка, в финале они увидели увлекательную новогоднюю сказку-мюзикл по мотивам произведения Шарля Перро "Кот в сапогах".

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 11 декабря 2017 года и продлится до 10 января 2018-го. Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, предприятий и организаций посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, оказывают им помощь в решении существующих проблем, вручают детям подарки.-0-

Фото Олега Фойницкого