Около 500 дворов обустроят в Минске в 2018 году

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 500 дворов благоустроят в Минске в 2018 году, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора государственного объединения "Минское городское жилищное хозяйство" Галина Гилевич.

Будут обновлены асфальтобетонного покрытия, пешеходные связи, лестницы, детское игровое оборудование и малые архитектурные формы, восстановлены газоны, высажены цветы, деревья и кустарники.

Капитальный ремонт запланирован на 10 дворовых территориях, в прошлом году по ним подготовлена проектно-сметная документация. Здесь расширят проезды, обустроят детские площадки, парковочные места, в Заводском районе жильцы за свои средства согласились дополнительно установить шлагбаумы.

"В настоящее время проводятся конкурсы по выбору подрядных организаций, с наступлением сезона приступим к благоустройству. Сроки выполнения работ - от 3 до 10 месяцев в зависимости от объемов. Самый масштабный проект будет реализован в Московском районе по ул.Голубева", - отметила Галина Гилевич.

По ее словам, сейчас в государственную программу "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы вносятся изменения, которые предусматривают комплексное благоустройство дворовых территорий, что позволит активизировать работы.

В 2017 году ГП ЖКХ районов Минска привели в порядок свыше 500 дворов. Обустроены около 1,3 тыс. парковок и машиномест, в том числе 343 за счет средств субъектов хозяйствования и автовладельцев, установлены более 400 единиц детского оборудования, отремонтировано 155 тыс. кв.м покрытий дворовых территорий.-0-