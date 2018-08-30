Около 500 молодых специалистов приступят к работе в новом учебном году в Могилевской области

30 августа, Кличев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В новом учебном году в Могилевской области приступят к работе около 500 молодых специалистов. Об этом сообщил сегодня в Кличеве на областной августовской конференции педагогических работников начальник главного управления по образованию облисполкома Владимир Рыжков, передает корреспондент БЕЛТА.

В числе молодых специалистов 240 выпускников, или 49% получили свое первое рабочее место в учреждениях образования, расположенных в сельской местности. "На начало учебного года все учреждения образования области укомплектованы педагогическими кадрами в полном объеме", - подчеркнул Владимир Рыжков. При этом он добавил, что в области отмечается положительная динамика показателя закрепления молодых педагогов: из выпускников 2015 года на первом рабочем месте закрепились 67,4%, а из выпускников 2013 года - 62%.

Достаточно стабильные результаты по закреплению молодых специалистов достигнуты в Климовичском (93%), Костюковичском (95%), Краснопольском (97%) и Славгородском (94%) районах.

В Могилевской области 1 сентября за парты сядут около 110 тыс. школьников, из них для 11 тыс. ребят звонок на урок прозвенит впервые. Торжественные линейки пройдут в области 1 сентября. В этот же день школьников пригласят на первый урок, который будет посвящен Году малой родины. Знаковое событие состоится в День знаний в Бобруйске, где свои двери для ребят откроет новая школа на 1020 мест.-0-