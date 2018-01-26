Около 500 пионеров станут участниками конкурса парадно-церемониальных отрядов в Гомеле

26 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Региональный этап I Республиканского смотра-конкурса пионерских парадно-церемониальных отрядов "Равнение на знамя!" пройдет 27 января в Гомеле, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации ОО "Белорусская республиканская пионерская организация" Артем Карпенко.

За звание лучших будут бороться почти 500 пионеров из Гомеля и районов области. Состязания пройдут в гимназии №51.

Команды посоревнуются в шести номинациях. По итогам конкурса будут названы лучшие горнисты, барабанщики, знаменосцы, флагоносцы, группы возложения и плац-концерта.

На все выступления отводится не более 3-3,5 минут. Жюри будет оценивать уровень владения техникой игры на музыкальных инструментах, четкость и правильность, слаженность исполнения сигналов, маршей, команд, различных приемов и техник, выразительность, яркость, эмоциональность, оригинальность номеров.

"В некоторых номинациях борьба ожидается довольно напряженной. Ребята уже проверили свои силы на районных площадках и теперь готовы поспорить за право представлять Гомельскую область на республиканском этапе", - сказал Артем Карпенко. Помимо возможности выступить в финале, победители получат дипломы и подарки. Также предусмотрены специальные награды и призы.

Для участников конкурса подготовлена познавательная программа. Так, ребята отправятся на экскурсию в музей воинов-интернационалистов гимназии №51 .

Организаторами регионального этапа конкурса являются областная организация ОО "БРПО", управление образования облисполкома, областной Дворец творчества детей и молодежи.-0-