Около 550 тыс. евро направят на строительство пожарного поста вблизи Августовского канала

19 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Около 550 тыс. евро направят на строительство пожарного поста неподалеку от Августовского канала. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Гродненского областного управления МЧС Сергей Шпарло, передает корреспондент БЕЛТА.

По программе трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина" в Гродненской области запланирована реализация нескольких проектов. "По одному из них ожидаем выделения гранта в сумме около 550 тыс. евро. Эти средства планируется направить на строительства нового пожарного аварийно-спасательного поста в поселке Сопоцкин Гродненского района. В свете развития Августовского канала, расширения там туристической инфраструктуры назрела необходимость укрепления материально-технической базы", - отметил Сергей Шпарло. Также проект предусматривает приобретение спецтехники, в том числе спасательный катер.

Еще один проект на сумму около 800 тыс. евро предусматривает приобретение автомобильного пожарного коленчатого подъемника с высотой подъема не менее 50 м, комплекта нефтесборного оборудования на случай аварий на акваториях, а также аварийно-спасательного инструмента. Ожидается и грант в размере около 450 тыс. евро на завершение реконструкции закрытого учебно-тренировочного комплекса Гродненского областного управления МЧС.

Сергей Шпарло отметил, что за два предыдущих года было освоено около 900 тыс. евро по проекту "Сохраним Беловежскую пущу вместе", закуплены автоцистерны, легковые автомобили высокой проходимости, микроавтобус, необходимое аварийно-спасательное оборудование и инструмент.

"Активно совершенствуется материально-техническая база органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. К важной дате, 165-летию пожарной службы, которую отметим 25 июля, запланирован ввод в эксплуатацию пожарного депо по охране города Островец", - отметил Сергей Шпарло. Он добавил, что начаты работы по возведению пожарного депо в Дятлово.

В первом полугодии в подразделения области за счет республиканского бюджета поступило шесть автоцистерн с запасом воды в 5 и 10 т, а также другая спецтехника и различное аварийно-спасательное оборудование.-0-