Около 60 тыс. деревьев и кустарников планируется высадить в Минске в этом году

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 60 тыс. деревьев и кустарников планируется высадить в Минске в нынешнем году. Об этом сообщил сегодня генеральный директор УП "Минскзеленстрой" Игорь Кушнеревич на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территорий столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всего на 2018 год запланирована посадка деревьев в количестве 13,4 тыс. штук и кустарников - 44,9 тыс. В том числе районные зеленстрои планируют высадить 10,5 тыс. деревьев и 22,5 тыс. кустарников", - сказал Игорь Кушнеревич. При этом он отметил, что посадки осуществляются только за счет средств прочих заказчиков, поэтому планирование объемов высадки напрямую связано с количеством заключенных договоров на озеленение при капитальном ремонте и новом строительстве. В том числе это и компенсационные посадки. "С начала текущего года уже высажено 7,3 тыс. деревьев и 831 кустарник, наибольшее количество - в Московском районе", - добавил он.

Во время месячника по благоустройству в апреле планируется посадить около 3,5 тыс. деревьев и свыше 5,5 тыс. кустарников. Зеленые насаждения в этот период появятся на территории мемориального комплекса "Тростенец", микрорайоне Лошица, проспектам Победителей и Независимости, Дзержинскому, в скверах Слепянской водной системы и "Прилукском", территории вдоль МКАД, по целому ряду улиц во всех районах города. Также предприятиями зеленого хозяйства будут организованы субботники по посадке деревьев и кустарников с участием работников предприятий и привлеченной общественности. "С участием общественности планируется высадить 720 деревьев и 800 кустарников - с технологическим сопровождением специалистов по озеленению. В настоящее время по мере поступления заявок от организаций формируются перечни объектов для проведения субботников и акций по посадке", - сказал Игорь Кушнеревич.

Так, во Фрунзенском районе 14 апреля пройдет акция по посадке Аллеи молодежной славы в сквере возле районной администрации. 21 апреля пройдет субботник в лесопарке Медвежино с участием лесопарковых работников, зеленстроя и администраций районов, а в Советском районе будет организована акция по посадке деревьев по ул. Восточный с участием жителей. В Первомайском районе также 21 апреля пройдет акция в парке камней по посадке деревьев, очистке дорожек, покраске малых архитектурных форм, в Московском - акция с участием администрации и БРСМ по оздоровлению реки Мышки вдоль улицы Семашко. В Заводском районе 21 апреля с участием депутатов Мингорсовета, администрации района, рабочих коллективов, студентов и учащихся состоится закладка аллеи к 80-летию района около кинотеатра "Дружба". В Ленинском районе 4 апреля в урочище "Серебряный лог" пройдет акция "Город птиц" по установке искусственных гнездовий, кормушек и информационных щитов.

Для обеспечения предприятий и организаций посадочным материалом для месячника подготовлено к реализации около 6 тыс. деревьев и 17 тыс. кустарников: ива белая, тополь китайский, ясень обыкновенный, черемуха поздняя, клен остролистный, барбарис, можжевельник и другие.-0-