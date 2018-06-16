Около 600 новобранцев примут присягу в Брестской крепости

16 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" сегодня примут присягу новобранцы Брестского гарнизона, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном военном комиссариате.

Торжественная церемония пройдет на площади Церемониалов. На верность Родине и белорусскому народу присягнут 574 молодых воина. Клятву произнесут новобранцы 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, 115-го зенитного ракетного полка, 111-й гвардейской артиллеристской бригады, 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы, а также Брестской погрангруппы и войсковой части 5526 внутренних войск МВД.

"Принимать присягу на священной земле Брестской крепости - особенная традиция для Брестского гарнизона. Сама обстановка в цитадели настраивает на ответственное отношение к защите родины. Молодые люди понимают, что здесь начиналась война, был заложен первый кирпич в фундамент Победы", - отметили в областном военкомате.

В частности, вместе с новобранцами из других частей присягу примут более 150 парней, призванных на службу в Брестскую Краснознаменную пограничную группу им. Ф.Э. Дзержинского. Сейчас они проходят курс молодого бойца, во время которого постигают азы начальной военной подготовки, получают знания и навыки, необходимые для службы на государственной границе. Затем молодежь направят для прохождения срочной службы в подразделения погрангруппы, где парни смогут применить мастерство в реальных условиях.

Ожидается, что в Брестской крепости соберутся около 5 тыс. человек. Молодых воинов придут поддержать их родные и близкие. С напутственным словом к военнослужащим обратятся представители руководства Вооруженных Сил, Госпогранкомитета, местных органов власти, общественных организаций, духовенства, ветераны.

После окончания мероприятия новобранцы отправятся в свое первое увольнение.-0-