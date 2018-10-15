Около 6,5 тыс. т картофеля и 2,3 тыс. т яблок уже заложили в стабфонд Минска

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске продолжается формирование стабилизационного фонда сельскохозяйственной продукции. Уже заложено около 6,5 тыс. т картофеля (43% от плана) и 2,3 тыс. т яблок (58%), сообщил на оперативном совещании в Мингорисполкоме начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрей Улезло, передает корреспондент БЕЛТА.

Началась закладка овощей - свеклы, моркови, капусты, лука. До 15 ноября будет заложено 15 тыс. т картофеля, 17,5 тыс. т овощей (в том числе свеклы 3 тыс. т, моркови 5 тыс. т, капусты 7 тыс. т, лука 2,5 тыс. т), 4 тыс. т фруктов, а также 600 т свинины, 150 т говядины, 370 т масла животного.

Сельхозпродукцию направляют 85 поставщиков. Закупочные цены на картофель составляют Br0,2-0,22, на свеклу - Br0,2, на яблоки - Br0,65-0,7 за кг без НДС. "Цена на картофель и свеклу осталась практически на уровне прошлого года, на яблоки - на 40% ниже", - отметил Андрей Улезло.

Созданные запасы будут распределены для равномерного расходования с 15 ноября 2018 года по 31 мая 2019-го. Основные объемы продукции будут храниться в УП "Партизанское", для этих целей определено 12 базовых хранилищ общей емкостью 67 тыс. т. Помещения для хранения 47 тыс. т продукции оснащены холодильными установками.

Продукты животноводства и растениеводства закладываются на межсезонный период для последующей реализации в торговых организациях, сети общественного питания и бюджетной сферы.-0-