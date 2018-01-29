Около 7 тыс. рабочих мест планируется создать в Гомельской области в 2018 году

29 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в 2018 году планируется трудоустроить на вновь созданные рабочие места около 7 тыс. человек. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Петр Шутько, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году региону было доведено задание по трудоустройству на вновь созданные рабочие места 6 760 человек. По предварительным оценкам, задание выполнено. Точная цифра будет известна в феврале. План на этот год - почти 7 тыс. рабочих мест, на которые будут трудоустроены жители области", - отметил Петр Шутько.

По его словам, трудоустройство на вновь созданные места ведется чаще всего в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, строительная отрасль. Создаются новые предприятия и в малом бизнесе.

Всего же, по информации председателя комитета, в минувшем году при содействии служб занятости в регионе было трудоустроено более 30 тыс. человек. На 1 января этого года уровень зарегистрированной безработицы составил 0,7% к экономически активному населению. Коэффициент напряженности на рынке труда - 0,5, это говорит о том, что на одного безработного в среднем приходится две вакансии.

В то же время, подчеркнул Петр Шутько, наблюдается дисбаланс спроса и предложения. В регионе в разных отраслях востребованы высококвалифицированные специалисты. Среди безработных же наибольшим спросом пользуются вакансии, не требующие определенных навыков и квалификации. Один из инструментов устранения данного дисбаланса - переобучение и повышение квалификации безработных. "Это касается в первую очередь рабочих специальностей. В зависимости от спроса формируются группы для обучения из числа безработных", - сказал председатель комитета. В прошлом году в регионе прошли переобучение более 2 тыс. безработных.-0-