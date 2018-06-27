Около 70 организаций примут участие в ярмарках ко Дню Независимости в Минске

В Минске в День Независимости. Фото из архива

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 70 торговых организаций примут участие в ярмарках, которые развернутся 3 июля на проспекте Победителей в Минске, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Столичная торговля примет активное участие в формировании праздничной атмосферы на мероприятиях, посвященных Дню Независимости. Праздник пройдет 3 июля с 9.00 до 23.00. Ярмарочные ряды возле Дворца спорта будут оформлены в едином стиле, их площадь составит более 13 тыс. кв.м. Установят свыше 2,5 тыс. посадочных мест. В работах будет задействовано около 500 человек торгового персонала. Продукцию белорусских ремесленников представит Город мастеров, для участие в котором приглашены более 150 умельцев со всей страны.

В ярмарках примут участие универмаги, крупные торговые организации столицы и объекты общественного питания. Будет представлен широкий ассортимент продукции отечественных производителей. В этом году сделан акцент на реализацию блюд, которые готовятся на виду у покупателей с использованием оборудования для подачи с грилей, барбекю, фритюрниц, казанов, мангалов.

Торговля развернется также во всех административных районах, более чем на 20 площадках, где запланированы районные праздники.

Кроме того, в честь Дня Независимости будут организованы выставки-продажи и распродажи со снижением цен на товары, акции с вручением подарков и сувениров. Всего в Минске будет проведено свыше 500 таких мероприятий.-0-