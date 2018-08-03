3 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Около 70% площадей зерновых убрано в Гродненской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома.

Практически во всех районах уборочная перешагнула экватор. На финишную прямую вышли аграрии Гродненского района, где, по данным на утро 3 августа, зерновые убраны на 91% площадей. В лидерах Берестовицкий и Волковысский районы, где этот показатель составил по 85%. В регионе намолочено около 680 тыс. т зерна, средняя урожайность составляет более 30 ц/га. В лидерах по этому показателю Гродненский (46,8 ц/га) и Кореличский (44/7 ц/га) районы.

Как сообщили в Гродненском областном комитете профсоюза работников агропромышленного комплекса, в регионе сразу 4 экипажа комбайнов из Гродненского, Зельвенского и Мостовского районов преодолели планку в 2 тыс. т зерна. Комбайнеров-тысячников в Гродненской области уже почти 170. Более 200 водителей перевезли по 1 тыс. и более тонн зерна.

В некоторых хозяйствах, прежде всего Гродненского района, уборочная уже полностью завершена. Сегодня-завтра в ряде агрогородков пройдут "Дажынкі". В СПК "Прогресс-Вертелишки" например, 4 августа праздничные мероприятия пройдут на центральной площади агрогородка. Здесь состоится парад механизаторов. Наградами и ценными призами поощрят передовиков производства, подарки вручат всем участникам уборочной кампании. Не обойдется и без огромного традиционного каравая. Продолжится праздник с концертами и развлечениями до позднего вечера.-0-