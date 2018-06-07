Около 7,5 тыс. школьников пройдут оздоровление в профильных лагерях Минской области

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В профильных лагерях Минской области в летний период планируется оздоровить около 7,5 тыс. школьников, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском областном институте развития образования.

Так, в этом году 4,6 тыс. ребят отправятся в спортивно-оздоровительные лагеря, около 1,8 тыс. детей проведут каникулы в лагерях труда и отдыха, остальные предпочли лагеря иной направленности.

Популярностью среди учащихся пользуется областной оздоровительный лингвистический лагерь "Smart camp". На базе Молодечненской санаторной школы-интерната с 12 по 23 июня ребята смогут не только комфортно и весело провести время, но и подтянуть знание английского языка. С учащимися будут работать лучшие педагоги Минской области, студенты МГЛУ. Приглашенными гостями смены станут учителя и преподаватели из США.

Увлеченных физикой, математикой и информатикой ждет областной профильный лагерь "БИТ" (Будущее. Интеллект. Творчество) - 4 июля в Червенском профессиональном строительном лицее соберутся 60 юных исследователей со всей области. Около 70 любителей химии и географии соберет лагерь "Эрудит" в Солигорском государственном колледже. С одаренными школьниками Минщины будут работать преподаватели БГУ и БГУИР. На протяжении 9 дней ребята смогут погрузиться в увлекательный мир науки и познакомиться с достопримечательностями Червенского и Солигорского районов.

Минский областной физико-математический лагерь будет работать с 13 по 30 июля: на базе спортивно-оздоровительного комплекса "Бригантина" БГУ комфортно и с пользой проведут время 30 школьников региона.

В летний период в Минской области будет организована работа не только областных, но и местных профильных оздоровительных лагерей в Борисовском, Любанском, Узденском, Минском и Вилейском районах.

В целом в летний период текущего года на Минщине планируется оздоровить 55,5 тыс. детей: в лагерях с дневным пребыванием смогут отдохнуть 32,4 тыс. человек, с круглосуточным - 23,1 тыс.-0-