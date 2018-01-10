Около 80% субъектов хозяйствования Минской области перешли на электронное взаимодействие с налоговой

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По состоянию на 1 января 2018 года в Минской области 79,1% состоящих на учете субъектов хозяйствования осуществляют электронное взаимодействие с налоговыми органами, сообщили БЕЛТА в пресс-центре областной инспекции Министерства по налогам и сборам.

Среди налогоплательщиков, которые предоставляют информацию в налоговые органы дистанционно, - 21,9 тыс. организаций (85,5% от состоящих на учете), а также 27,3 тыс. индивидуальных предпринимателей (74,6%). Как отметили в пресс-центре, наблюдается устойчивая положительная динамика роста количества плательщиков, оценивших преимущества электронного взаимодействия с налоговыми органами.

Количество организаций Минской области, воспользовавшихся электронными сервисами в личном кабинете за 2017 год, возросло более чем на 12,1 тыс. (в 2,6 раза), индивидуальных предпринимателей - на 20,2 тыс. (в 8,4 раза).-0-