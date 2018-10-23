Около 800 машиномест в Минске в декабре станут платными

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 800 машиномест в Минске в декабре станут платными, сообщил журналистам главный инженер государственного объединения "Гаражи, автостоянки и парковки" Петр Прудников, передает корреспондент БЕЛТА.

Новые платные парковочные зоны заработают в декабре. В частности, с 3 декабря водителям придется платить за стоянку по ул. Коллекторной (обе стороны от ул. Немиги до ул. Сухой), ул. Бобруйской (обе стороны от ул. Ульяновской до ул. Свердлова), ул. Академической (обе стороны от пр. Независимости до ул. Платонова), ул. Сурганова (обе стороны от пр. Независимости до ул. Платонова) и ул. Энгельса (от ул. Кирова до ул. Ульяновской).

Всего на предприятии "Парковки столицы" трудятся 45 сотрудников, в том числе 16 инспекторов парковки. В месяц в городе проводится около 20 тыс. проверок оплаты.

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