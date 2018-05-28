28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 85% случаев укусов минчан клещами произошли за пределами города, сообщила главный государственный санитарный врач города Нелли Гиндюк сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Нелли Гиндюк отметила, что ежегодно с установлением теплой погоды наблюдается сезон активности клещей, через укус которых могут передаваться возбудители таких инфекций, как болезнь Лайма, клещевой энцефалит. Специалисты проводят мониторинг санитарного состояния территорий, в том числе заселенность зон отдыха, парков, скверов кровососущими насекомыми.

"В настоящее время по результатам энтомологического обследования находки клещей отмечаются преимущественно в лесных массивах по периферии города и переходящих в пригородные леса. В их числе лесной массив Цнянское водохранилище - Цна - МКАД - ул.Мирошниченко, лесопарк по ул.Тикоцкого, Степянский лесной массив, Слепянский лесной массив, лес в Дражне", - уточнила Нелли Гиндюк.

Для индивидуальной профилактики укусов клещей санэпидслужба рекомендует при выездах в загородную зону, на дачные участки, при посещении лесных и парковых зон одеваться таким образом, чтобы предотвратить заползание клещей. Предпочтительно использовать одежду из плотных тканей светлых оттенков, максимально закрывающую открытые участки тела. При длительном нахождении в местах вероятного нападения клещей следует применять репелленты, которые наносятся на одежду или кожу, проводить само- и взаимоосмотры одежды не реже одного раза в час и в конце посещения лесных и парковых зон.

По возвращении из леса, парка необходимо внимательно осмотреть одежду и кожные покровы, домашних питомцев, букеты из лесных и полевых цветов. Если произошел укус, клеща необходимо удалить - обратиться к специалистам учреждения здравоохранения либо (при невозможности оперативного обращения) самостоятельно. Затем следует посетить участкового терапевта (педиатра) или инфекциониста, который при необходимости назначит профилактическое лечение антибиотиками и установит медицинское наблюдение.

Максимальный эффект от профилактического лечения достигается при приеме препаратов в первые 72 часа после укуса клеща. При повторных укусах клещей необходимо проводить профилактическое лечение после каждого эпизода присасывания клеща. Исследование удаленного клеща показано только в случаях наличия противопоказаний для назначения профилактического лечения. В остальных случаях исследование клеща не является обязательным и проводится по желанию на платной основе.

Есть вопрос. Клещей бояться - в лес не ходить? Клещи прекрасно себя чувствуют в опавшей листве - там и влажно, и тепло. Поэтому в преддверии дачного сезона желательно благоустроить свою территорию - скосить траву, убрать опавшую прошлогоднюю листву.

Как сообщалось, в Беларуси более 1,8 тыс. человек к началу мая обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей. Это превышает уровень обращений, зарегистрированных за аналогичный период прошлого года. Наибольшее количество нападения клещей отмечается в лесу и сельской местности. На долю укусов в населенных пунктах приходится до 10-11% всех зарегистрированных случаев. -0-