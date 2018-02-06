Около 90 фирменных магазинов отечественных предприятий открылись в Минске в 2017 году

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в 2017 году открылись около 90 фирменных магазинов отечественных производителей, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Также торговая сеть города пополнилась тремя гипермаркетами ("Грин" по ул. Притыцкого, "Миля" и "Ома" по ул. Каменногорская) и четырьмя супермаркетами ("Виталюр" по ул. Некрасова, "Корона" по ул. Одинцова, "Бигз" по ул. Машерова и ул.Кальварийская).

Всего в настоящее время на потребительском рынке столицы функционируют около 5,5 тыс. магазинов, более 2 тыс. объектов общественного питания, 89 торговых центров и 22 рынка.

В крупных торговых объектах в 2017 году продолжилась практика проведения дней скидок. Так, в универмагах столицы (ОАО "ГУМ", ОАО "ЦУМ Минск", ТКУП "Универмаг Беларусь", ООО "Торговый дом "На Немиге") проведено 260 акций со скидами на все непродовольственные товары от 17% до 25%.

Обеспечено торговое обслуживание 345 общегородских и спортивных мероприятий, в котором приняли участие 14,6 тыс. субъектов торговли и общественного питания. Общий товарооборот достиг Br18 млн. Состоялось более 290 ярмарок, в том числе 150 сельскохозяйственных, 34 рыбные.-0-