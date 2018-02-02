Около 90 рабочих мест планируют создать в 2018 году на Туровском молочном комбинате

2 февраля, Туров /Корр. БЕЛТА/. Около 90 новых рабочих мест планируют создать в 2018 году в ОАО "Туровский молочный комбинат". Об этом сообщила директор предприятия Ольга Луцко сегодня на пресс-конференции, посвященной запуску новых линий по производству полутвердых и мягких сливочных сыров, передает корреспондент БЕЛТА.

В прошлом году на комбинате было создано 65 новых рабочих мест. Общая численность занятых на предприятии составила 300 человек. Средняя заработная плата в декабре 2017 года превысила Br1 тыс. В 2018 году новые места появятся в том числе на двух введенных линиях, а также в пунктах приема сырья, лабораториях и т.д.

Предприятие постоянно развивает собственную сырьевую зону. В управлении молочного комбината находятся пять сельскохозяйственных предприятий, включающих 18 молочно-товарных ферм, в Житковичском и Лоевском районах Гомельской области, а также в Докшицком районе Витебской области. "Для оптимизации структуры и совершенствования подходов к управлению сельскохозяйственными предприятиями Туровский молочный комбинат учредил унитарное предприятие "Молочная правда". В его задачи входит развитие сырьевой зоны, проведение комплекса мероприятий по повышению качества молока, а также управление сельскохозяйственными предприятиями", - рассказала Ольга Луцко.

В планах комбината - строительство современных молочно-товарных, реконструкция существующих. По словам директора, целевой задачей для предприятия является повышение уровня обеспечения собственным сырьем до 51% к 2021 году. В 2017-м этот показатель составил 23%.

ОАО "Туровский молочный комбинат" - высокотехнологичное предприятие по производству полутвердых и мягких сыров по итальянским технологиям, основано в 2009 году. Первые отгрузки готовой продукции состоялись в мае 2013 года. На предприятии внедрены системы менеджмента безопасности пищевых продуктов и менеджмента качества. Продукция представлена на рынке под тремя брендами.-0-