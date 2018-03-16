16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 90 тыс. кв.м дворовых проездов планируется отремонтировать в Минске весной, сообщила на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территорий столицы заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства Галина Гилевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Конкурсы по выбору подрядных организаций прошли почти во всех районах города. По результатам торгов организации ЖКХ сэкономили 10% от запланированной суммы. Эти средства будут направлены на ремонт и окраску детского оборудования, обрезку деревьев по заявкам граждан.

К благоустройству дворовых территорий предполагается подключать и жителей, во время месячника состоятся субботники.

Галина Гилевич рассказала об уборке снега в городе. В первую очередь внимание уделялось расчистке пешеходных связей, подходов к подъездам, детским садам. В зимний период регулярно проводились мониторинги территорий, только за январь-февраль по их результатам снято работ на сумму около Br1,3 млн, к подрядным организациям применялись штрафные санкции.-0-