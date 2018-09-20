20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 90% жилфонда Минской области готово к отопительному сезону, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по коммунальному хозяйству государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области" Андрей Шульга.

"На данный момент 99% теплоисточников получили паспорта готовности. Что касается потребителей тепловой энергии, то технически подготовлены 99,5% жилых домов, из них 90% получили паспорта. Работы по оформлению документов продолжаются", - отметил Андрей Шульга.

К отопительному сезону работники ЖКХ Минской области заменили 83,12 км тепловых сетей, отремонтировали 840 котельных и 271 центральный тепловой пункт. В 6,1 тыс. жилых домов прошел профилактический ремонт с прессовкой систем отопления.

Древесного топлива, которое на многих котельных является основным, заготовили 126% от плана. В качестве резервного используют топочный мазут, его запас составляет 113% к плану.

Подготовка к отопительному сезону в Беларуси должна завершиться до 1 октября. Организационно-технические мероприятия направлены на обеспечение надежного тепло- и энергоснабжения потребителей.-0-