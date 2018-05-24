Около Br14 млн направят в Брестской области на ремонт учреждений образования

24 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области на ремонт учреждений образования в текущем году предусмотрено направить Br13,8 млн. Об этом сообщил начальник управления образования Юрий Просмыцкий сегодня на заседании облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"Намечено выполнить частичный ремонт кровель, инженерных сетей, провести комплекс работ для приведения зданий в соответствие с санитарными нормами, правилами пожарной безопасности. Комиссии горрайисполкомов при участии специалистов Госстройнадзора обследовали 205 зданий и сооружений учреждений образования. Фактов, угрожающих безопасности эксплуатации, не выявлено", - отметил Юрий Просмыцкий.

В частности, Br8 млн планируется направить на капремонт 25 школ, 21 детского сада и трех учреждений дополнительного образования. Текущий ремонт необходимо провести в 234 заведениях.

В Брестской области продолжается реализация проекта "Модернизация системы образования Республики Беларусь на 2016-2020 годы" за счет займа Всемирного банка. В текущем году предполагается выполнить ремонтно-строительные работы по десяти объектам. В настоящее время идет ремонт спортивного зала в средней школе №2 Малориты.

Кроме того, преобразятся учреждения образования Иваново, где в сентябре пройдет празднование Дня белорусской письменности, а также Высокого (Каменецкий район), готовящегося к проведению фестиваля тружеников села Брестской области.-0-