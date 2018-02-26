26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около Br145,5 тыс. выделено в Минске в 2018 году на борьбу с борщевиком, сообщил председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк на оперативном совещании в Мингорисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

По данным на 1 апреля 2017 года, в городе выявлено 95 мест произрастания борщевика Сосновского на площади 57,9 га, что на 1,5 га меньше, чем в 2016 году. По итогам работы в 2017 году площадь уменьшилась еще на 2,1 га. В прошлом году на борьбу с борщевиком направлено Br196 тыс.

"Если в прежние годы борщевик произрастал четко обозначенными полосами, то теперь он перестал носить сплошной характер распространения. Наиболее инвазированными остаются Октябрьский, Ленинский и Заводской районы, на долю которых приходится 92% от общей площади его произрастания", - рассказал Сергей Масляк.

Для контроля за надлежащим выполнением мероприятий специалисты комитета в прошлом году провели более 70 обследований и выдали 29 предписаний, составлено семь протоколов. Основная задача: в 2018 году не снижать активности проводимых работ, обеспечить полную ликвидацию мест произрастания к 2025 году.

Борщевик Сосновского относится к наиболее агрессивным чужеродным инвазивным видам растений, наносящим существенный экономический ущерб стране и оказывающим негативное воздействие на здоровье людей. Поэтому комплексная систематическая работа по его уничтожению проводится ежегодно. Большинство мест произрастания борщевика Сосновского характеризуется незначительными площадями. Очаги распространения сосредоточены в основном на территориях, предусмотренных в перспективе под освоение, озелененных территориях вдоль водных объектов.-0-