Около Br2,7 млн планируется заработать в Минске на субботнике 21 апреля

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около Br2,7 млн планируется заработать в Минске на республиканском субботнике 21 апреля, сообщил сегодня на заседании в Мингорисполкоме региональной рабочей группы по подготовке и проведению субботника председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук, передает корреспондент БЕЛТА.

Предусмотрены работы по уборке и благоустройству территорий, посадке деревьев и кустарников, восстановлению газонов. В них примут участие общественные организации, представители трудовых коллективов.

Как ожидается, в субботнике примут участие около 698 тыс. минчан. Промышленные предприятия выпустят продукции на сумму около Br6 млн.

Городские коммунальные службы и районные администрации определили перечень объектов и виды работ. В частности, от мусора и прошлогодней листвы будет очищено свыше 1 тыс. га территорий, высажено около 2 тыс. деревьев и 3 тыс. кустарников, восстановлено 30 га газонов.

Как сообщалось, республиканский субботник в 2018 году пройдет 21 апреля, руководители госорганов будут работать в этой день на своей малой родине.

Денежные средства, заработанные на субботнике, перечисляются через районные и городские исполкомы в облисполкомы и Минский горисполком в порядке, установленном Минфином.

50% денежных средств остаются в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома и направляются на благоустройство и приведение в надлежащее состояние населенных пунктов, в том числе агрогородков, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронения воинов и партизан Великой Отечественной войны, а также на подготовку детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к летнему сезону; 50% денежных средств облисполкомы и Минский горисполком перечисляют Минфину в порядке, установленном этим министерством. Эти средства направляются Министерству здравоохранения на закупку медицинского оборудования для Городской клинической больницы скорой медицинской помощи в целях организации дополнительных круглосуточных постов для оказания медпомощи, а также резервных коек на случай экстренной госпитализации участников и гостей II Европейских игр 2019 года.

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