Около Br3,6 млн планируется направить в 2018 году на реконструкцию главной магистрали Пинска

21 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. На реконструкцию главной автомагистрали Пинска в текущем году планируется направить около Br3,6 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя горисполкома Геннадий Дубойский.

Реконструкция ул. Брестская началась в 2014 году. Обновление магистрали ведется поэтапно. В нынешнем году специалистам предстоит привести в порядок участок протяженностью около 1 км - от ул. Корбута до 60 лет Октября. Проект подразумевает замену сетей водоснабжения, канализации, связи, установку опор освещения со светодиодными светильниками. Будут уложено новое асфальтное покрытие с расширением проезжей части с двух до четырех полос, а также оборудованы пешеходные переходы, тротуары, велодорожка. Строительные бригады уже приступили к выполнению земляных работ.

В связи с реконструкцией на ул. Брестская поэтапно будет ограничиваться движение транспорта. Сейчас проезд закрыт на участке от ул. Корбута до Революционной. На следующем этапе автомобилистам придется объезжать отрезок ул. Революционная - 60 лет Октября. Для удобства водителей разработана схема объездов. В качестве альтернативных путей следования предлагаются ул. Первомайская и Янки Мавра.

Предварительно работы планируется завершить до начала осени. "В настоящее время у нас есть проектная документация на четвертую и пятую очереди. Это планы текущего года. Далее будем прорабатывать проект расширения проезжей части до въездного знака в город, так как там закладывается новый микрорайон", - отметил Геннадий Дубойский.

Улица Брестская связывает западную часть Пинска с центральной. Магистраль является также транспортным выходом на автодороги республиканского значения.-0-

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