Около Br74,4 млн направят в Минске в этом году на соцзащиту и содействие занятости

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около Br74,4 млн планируется направить в Минске в 2018 году на реализацию государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения. Это на 17% больше, чем в 2107-м, сообщила сегодня председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович на заседании горисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Из городского бюджета выделено свыше Br69,5 млн, из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения - около Br4,4 млн, более Br510 тыс. - средства организаций.

Планы включают мероприятия по подпрограммам "Содействие занятости населения", "Охрана труда", "Предупреждение инвалидности и реабилитация инвалидов", "Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц", "Социальная интеграция инвалидов и пожилых граждан". В связи с принятием декрета №1 предусмотрены дополнительные средства на выплату пособий, материальной помощи. Заключены договоры на обучение безработных по 33 профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда. Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец подчеркнул, что этому направлению государственной программы нужно уделить особое внимание.

"Мы проводим активную разъяснительную работу по нормам декрета №1. Наша главная задача, чтобы каждый человек, который может и должен работать, нашел работу. До каждого нужно дойти и предложить вариант или трудоустройства, или переобучения, или возможность открыть свое дело", - отметила Жанна Романович.

По ее словам, за прошедший год в развитии социально-трудовой сферы достигнуты определенные результаты. В экономике города сократились текучесть кадров и неполная занятость, на рынке труда вырос спрос на рабочую силу, снизился уровень официально регистрируемой безработицы, который остается самым низким среди регионов республики.

Наметилась тенденция к снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, сформированы механизмы оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан, работы стационарных и нестационарных учреждений социального обслуживания и обеспечения социальной адаптации и реабилитации инвалидов, создания безбарьерной среды жизнедеятельности. Внедрены новые формы социального обслуживания.

"Вместе с тем с учетом сложившейся экономической ситуации и демографическими тенденциями отдельные вопросы в области содействия занятости, охраны труда и социальной поддержки уязвимых категорий граждан требуют постоянного внимания", - отметила Жанна Романович.-0-