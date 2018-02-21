Около Br825 тыс. будет направлено в 2018 году на возведение нового корпуса в лепельской "Жемчужине"

21 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Около Br825 тыс. будет направлено в 2018 году на строительство нового корпуса в детском реабилитационно-оздоровительном центре "Жемчужина" (Лепельский район), сообщила корреспонденту БЕЛТА директор центра Вера Закревская.

Выделение средств предусмотрено инвестиционной программой Витебского облисполкома на 2018 год в виде субвенций из республиканского бюджета на финансирование расходов, связанных с преодолением последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Ввести объект планируется в 2019 году.

Новый спальный корпус, расположенный на берегу озера, рассчитан на 166 мест. Он позволит на 24% увеличить использование уже имеющихся производственных мощностей центра: лечебного корпуса, культурно-досуговой сферы, школы, которые рассчитаны на обслуживание 600 человек ежедневно. Ввод корпуса - это также возможность удешевить себестоимость путевок для оздоровления детей из районов Беларуси и России, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, увеличить производительность труда, создать 50 рабочих мест в сельской местности. Повышение показателя эффективности производственной деятельности прогнозируется до 20%.

Вера Закревская отметила, что в развитие материальной базы "Жемчужины" за счет собственных средств предприятия в 2018 году планируется инвестировать Br200 тыс. Они будут направлены на модернизацию действующих спальных корпусов, лечебного корпуса, столовой, устройство искусственного покрытия на футбольном поле, приобретение медицинского оборудования, обновление компьютерной техники и т.д.

Ежегодно оздоровление в ДРОЦ "Жемчужина" проходят более 7 тыс. детей из районов Беларуси, наиболее пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. С 2004 года лепельская здравница является одним из постоянных исполнителей программы Союзного государства по организации лечения и оздоровления белорусских и российских детей данной категории. Привлекательности центра способствуют серьезная материальная база, широкий комплекс лечебных и оздоровительных процедур и большой опыт работы в области психологической реабилитации. Оздоровление по путевкам Союзного государства в 2017 году здесь прошли около 500 детей.-0-