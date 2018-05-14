Около Br960 тыс. направят на подготовку лагерей в Витебской области

14 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Около Br960 тыс. направят на подготовку оздоровительных лагерей в Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном управлении Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Из республиканского бюджета на подготовку лагерей выделено Br89,7 тыс., областного - Br300 тыс. За счет субботников будет направлено Br70 тыс. и более Br500 тыс. планируют выделить собственники. В настоящее время на всех объектах ведутся активные работы по подготовке к летнему оздоровительному сезону. Проводятся необходимые ремонтные работы, обновляется мебель и оборудование, благоустраивается территория.

Приемка лагерей началась в регионе на прошлой неделе и продлится до конца месяца. Комиссии уже побывали на объектах, относящихся к администрациям Первомайского и Октябрьского районов Витебска, сегодня работают на объектах Железнодорожного района. "В целом работа развернута достаточно активно и ведется в соответствии с установленным графиком", - отметили в управлении.

Всего нынешним летом в Витебской области планируется оздоровить около 43,5 тыс. школьников. Более 16 тыс. детей и подростков смогут отдохнуть летом в 29 стационарных лагерях с круглосуточным пребыванием. Около 27,5 тыс. детей примут 590 лагерей с дневным пребыванием. Детский оздоровительный лагерь "Радуга" Витебского областного клинического центра примет около 60 ребят, страдающих сахарным диабетом, с нарушениями слуха и опорно-двигательного аппарата.-0-