Около сотни воздушных змеев запустят на фестивале в Бресте в честь Великой Победы

2 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль воздушных змеев "Майское небо Победы" пройдет 5 мая в Бресте, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом технического творчества центра дополнительного образования детей и молодежи Наталия Шемет.

Мероприятие проводят уже в 32-й раз. Ожидается, что на площадке в районе Брестского государственного технического университета соберутся около 100 учащихся учреждений общего среднего и дополнительного образования. В нынешнем году фестиваль объявлен открытым, поэтому помимо брестчан в нем приглашают поучаствовать представителей других областей. В небо они запустят воздушных змеев в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Жюри определит лучшую плоскую и коробчатую конструкции, лучшую модель со спецэффектами, самую оригинальную работу, а также оценит мастерство управления воздушным змеем промышленного производства. Победители будут названы в личном и командном зачетах. Кроме того, организаторы поощрят авторов самой большой и сложной конструкции, модели из нетрадиционных материалов, змеев с символикой Победы, Беларуси, 1000-летия Бреста, а также посвященных Году малой родины. Специальные награды ожидают тех, кто в своих конструкциях используют атрибутику МЧС. Кроме того, будут отмечены самый юный участник конкурса и семейный экипаж.

Во время праздника зрителям предложат попробовать свои силы в изготовлении воздушного змея, а затем запустить его в небо. В этом им поможет опытный педагог. Для участия в мастер-классе нужно только желание. Все необходимые материалы предоставят организаторы. Программу дополнят показательные выступления спасателей.

Организаторами "Майского неба Победы" выступают отдел образования, спорта и туризма Брестского горисполкома, областное управление МЧС, центр дополнительного образования детей и молодежи Бреста.-0-