Окончательная стоимость ремонта моста на МКАД в Лошице будет известна в октябре

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Окончательная стоимость ремонта просевшего моста на МКАД в районе Лошицы будет известна в октябре, сообщил сегодня на пресс-конференции директор предприятия "Гордорстрой" Александр Ярошик, передает корреспондент БЕЛТА.

Создана рабочая комиссия, строительство ведется параллельно проектированию. Из резервного фонда Мингорисполкома выделены средства на ремонт. "Окончательная стоимость будет известна в октябре", - сказал Александр Ярошик.

В настоящее время заключаются договорные обязательства на покупку 28 балок для моста, на эти цели потребуется около Br920 тыс.

"Изначально планировался только ремонт путепровода по внутреннему кольцу МКАД, он должен был закончиться 1 октября. Но сроки пришлось увеличить до 7 ноября. В будущем при ремонте путепровода по внешнему кольцу МКАД пришлось бы полностью перекрывать улицу Бабушкина, съезды с МКАД. Понадобилось бы устройство каких-то временных путей сообщения. Улица Бабушкина тупиковая, и перекрыть ее сложно. При этом сроки ремонта внешнего кольца составляли бы в сумме около пяти месяцев. Поэтому принято решение с площадки разобранного путепровода демонтировать путепровод внешнего кольца", - отметил Александр Ярошик.

Как сообщалось, 1 августа в районе пересечения Игуменского тракта с кольцевой произошел провал проезжей части дороги (проседание асфальтового покрытия) в третьей полосе движения внутреннего кольца. Сразу после этого по нему было перекрыто движение. С 11 августа закрыта для проезда и внешняя сторона МКАД. Транспортный поток внешнего кольца распределен по карманам в обоих направлениях.

Путепровод был принят в эксплуатацию в 1985 году, последний раз реконструировался 17 лет назад. Ранее специалисты "БелдорНИИ" проводили обследование этого участка МКАД и сделали заключение о необходимости капитального ремонта. С весны на участке действует ограничение для тяжеловесных транспортных средств (установлены знаки ограничения грузоподъемности 15 т).-0-