Олимпийские дни молодежи Беларуси по тяжелой атлетике стартуют в Гомеле

14 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Олимпийские дни молодежи Беларуси по тяжелой атлетике пройдут в Гомеле с 14 по 17 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гомельского облисполкома.

Участниками Олимпийских дней станут юноши и девушки в возрасте от 13 до 17 лет. За места на пьедестале поборются команды из всех областей страны и Минска - всего около 160 юных спортсменов. Состязания пройдут в спортивном комплексе ОАО "Гомсельмаш".

Сильнейших и среди юношей, и среди девушек определят в восьми весовых категориях. Юные тяжелоатлеты будут сражаться не только за награды: призы, дипломы, медали, кубки, - но и за право представлять страну в составе национальной сборной на международных спортивных аренах.

Торжественная церемония открытия мероприятия, которая пройдет сегодня, обещает стать яркой и запоминающейся. Для участников в течение соревновательных дней запланированы и культурно-развлекательная программа, экскурсии.

Олимпийские дни молодежи нацелены на повышение спортивного мастерства юных тяжелоатлетов, выявление сильнейших среди них, популяризацию тяжелой атлетики и здорового образа жизни, организацию полезного досуга подрастающего поколения и т.д. Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта и туризма Беларуси, управление спорта и туризма Гомельского облисполкома, Белорусский тяжелоатлетический союз.-0-