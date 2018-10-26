Операция "Фильтр" пройдет на оживленных дорогах Гродненской области

26 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Операция "Фильтр" пройдет на самых оживленных дорогах региона, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
С вечера 26 и по утро 29 октября сотрудники Госавтоинспекции Гродненской области усилят контроль за дорожным движением.
"В вечернее время и утренние часы запланировано проведение операции "Фильтр": на определенном участке дороги проверке будут подвергаться все транспортные средства. Инспекторы проведут массированную отработку оживленных улиц не только областного центра, но и крупных городов региона", - отметили в ГАИ.
Кроме того, пройдут рейдовые мероприятия по выявлению наиболее грубых нарушений правил дорожного движения.-0-
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