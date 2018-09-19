Операцию "Фильтр" проведут на дорогах Гродненской области

19 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Операцию "Фильтр" проведут 21-23 сентября на дорогах Гродненской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

В связи с осложнением оперативной обстановки и ростом количества раненых и погибших в авариях людей в Гродненской области проводится эта операция: в Гродно и крупных районных центрах на определенном участке дороги проверке будут подвергаться все транспортные средства. Сотрудники ГАИ будут работать в усиленном режиме.

Внимание инспекторов будет обращено на выявление самых грубых нарушений ПДД: управление в состоянии опьянения, превышение скорости, несоблюдение правил обгона и маневрирования. В пятницу и выходные дни места несения службы сотрудников будут приближены к местам скопления детей, к увеселительным учреждениям, а также к трассе М6 Минск-Гродно. В темное время суток внимание будет уделяться пешеходам, прежде всего использованию ими световозвращающих элементов.-0-