Операцию "Пристегнись!" проводят в Гродненской области

19 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Операция "Пристегнись!" проходит с 19 февраля на дорогах Гродненской области, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

В течение недели сотрудники ГАИ будут уделять повышенное внимание использованию средств пассивной безопасности: ремней и детских удерживающих устройств.

Главная цель операции - минимизация последствий ДТП. "Только в первой половине февраля за игнорирование ремней безопасности в области привлечены к ответственности 794 водителя, за нарушение правил перевозки юных пассажиров в автомобилях - 62 человека", - отметили в ГАИ.

На водителей, не использующих ремни и перевозящих не пристегнутых ими пассажиров, налагаются штрафы на суммы до 1 базовой величины (1 БВ сейчас равна Br24,5), при повторном нарушении в течение года - до 5 БВ. Перевозка детей до 12 лет без специальных удерживающих устройств может повлечь штраф до 4 БВ. За аналогичное нарушение, совершенное повторно в течение года, водителя могут оштрафовать до 8 БВ.-0-