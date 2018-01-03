Опорная конструкция будет установлена на аварийном мосту через Сож до ремонтных работ

3 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Поддерживающая опорная конструкция будет установлена на признанном аварийным мосту через Сож на трассе М8 до проведения восстановительных ремонтных работ, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор РУП "Гомельавтодор" Игорь Матвецов.

"После появления трещины в конструкции моста через реку Припять в Житковичском районе специалисты БелдорНИИ проводят обследование мостов аналогичных конструкций. По итогам выносится ряд рекомендаций. В частности, экспертиза показала, что из-за коррозии в одном из блоков моста через Сож на трассе М8 пришла в негодность арматура. Сооружение было признано аварийным, и в целях безопасности по нему ограничено движение транспортных средств, полная масса которых превышает 5 т. Движение для легковых машин открыто. В ближайшее время Министерством транспорта будут определены вид и сроки ремонта моста", - прокомментировал Игорь Матвецов. По его словам, сейчас формируется задание на проектирование для проведения восстановительных ремонтных работ моста, а также определяются параметры, технические и функциональные характеристики поддерживающей опорной конструкции.

На подходах к мосту установлены соответствующие дорожные знаки, а также схемы, которые информируют водителей, у которых полная масса транспортного средства превышает 5 т, о необходимости двигаться в обход данного автодорожного моста. Большегрузы направляют через город. Соблюдение ограничений контролируют передвижные посты транспортной инспекции.

Данный мост связывает объездную дорогу, которая ведет в областной центр. Это участок республиканской трассы M8 граница России - Витебск - Гомель - граница Украины.-0-