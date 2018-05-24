Оптимальный вариант решения проблем необходимо выбирать с учетом мнения людей - Ровнейко

24 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Оптимальный вариант решения проблем необходимо выбирать с учетом мнения людей. Уверенность в этом высказал сегодня во время личного приема граждан в ОАО "Гродно Азот" помощник Президента - инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко, передает корреспондент БЕЛТА.

Работник предприятия пришел на прием с проблемой, волнующей многих жителей нового микрорайона индивидуальной застройки Заболоть в Гродно. Он рассказал, что не может переехать в новый дом из общежития из-за отсутствия дорог. После дождей к новым домам не может добраться ни скорая помощь, ни коммунальная техника.

Впрочем, городские власти о проблеме знают. Было принято решение о направлении дополнительных средств на строительство и ремонт дорог, в том числе в районах индивидуальной застройки. Например, в 2018 году на эти цели направят средства, вырученные от продажи участков на аукционах. В частности, в Заболоти предусматривается строительство дорог на 4 улицах. На двух из них работы начнутся уже в июне, еще на двух - в течение года. На эти цели планируется направить около Br1 млн.

"Желание решить проблему есть, однако иногда те или иные работы не могут быть выполнены в полном объеме. Но и в этом случае не всегда выбираются наиболее оптимальные решения по максимально эффективному их использованию. Для этого необходимо активно задействовать такие механизмы, как общественные слушания, обсуждения изменений с людьми, которые будут использовать создающуюся инфраструктуру. Касается это, например, дорог. Ведь именно люди, которые живут в том или ином месте, зачастую могут подсказать житейские варианты решения проблемы", - отметил Сергей Ровнейко. Он подчеркнул, что людей необходимо слышать и с учетом их мнения находить оптимальный вариант для выхода из проблемной ситуации.

Во время приема было поднято несколько проблем, касающихся организации дорожного движения. Например, работники филиала "Завод "Химволокно" попросили посодействовать в изменении работы светофора по улице Славинского. Там затруднен левый поворот для тех, кто едет на работу со стороны кольцевого перекрестка. Припаркованные вдоль проезда к предприятию автомобили затрудняют движение большегрузных автомобилей, некоторые из них перевозят опасные грузы. Записавшиеся на прием озвучили еще несколько автомобильных проблем и возможные пути их решения.

"Не всегда решение, предложенное людьми, самое верное. Но раз проблема существует, озвучена, то к ее решению тем службам, которые отвечают за безопасность дорожного движения, необходимо подойти в комплексе. Время ведь не стоит на месте: появляются новые магистрали, возводятся новые объекты, следом за ними должна изменятся организация движения. Нужно лишь более оперативно реагировать на изменения", - отметил Сергей Ровнейко. По его словам, в ближайшее время соответствующие службы примут меры к решению озвученых во время приема проблем.

Даны конкретные ответы и поручения и по другим поднятым во время приема вопросов. Касались они как личных ситуаций, например проблемы наследства, так и общественных, в частности, создания условия для досуга и отдыха детей в новых жилых районах.-0-