Орден Матери будет вручен 33 минчанкам на торжествах 15 мая

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Награждение орденом Матери 33 минчанок, а также праздничный концерт, приуроченный к Международному дню семьи (12 мая), состоится 15 мая в городском Дворце культуры. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович, передает корреспонденту БЕЛТА.

"В этот раз 33 минчанки получат орден. Примечательно, что многие из этих женщин успешно совмещают материнство и профессиональную деятельность. Среди них продавцы, секретари, преподаватели, инженеры. Это очень важный показатель - свидетельство того, что в республике созданы условия, чтобы женщины рожали детей и при этом могли строить профессиональную карьеру", - подчеркнула Жанна Романович.

На сегодняшний день в Минске 643 орденоносные матери. И стоит задача каждую женщину, воспитавшую пятерых и более детей, удостоить такой награды.

Кроме того, к празднику будут вручены ключи от 20 квартир для социально незащищенных категорий: 4 - семьям, воспитывающим четырех детей, 8 - троих, 4 - детей-инвалидов, 4 - где граждане имеют заболевания особого перечня. "Квартиры строили под детские дома семейного типа, но поскольку они не использовались, председатель горисполкома обратился к главе государства, и Президент согласовал их выдачу семьям из социально незащищенных категорий", - пояснила Жанна Романович.

В целом в Минске за три месяца этого года родилось 4312 малышей. "Стабильно увеличивается количество многодетных семей, в среднем на 1,5 тыс. ежегодно. Всего в городе сегодня 14 250 многодетных семей, в которых воспитывается более 45,5 тыс. несовершеннолетних детей", - сказала Жанна Романович. Есть и рекордсмены: одна семья, в которой воспитывается 12 детей, 11 - с девятью детьми и 9 - с восемью.

Председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома рассказала о многочисленных мерах социальной поддержки семей в Беларуси и Минске в частности. За 2017 год назначено 7392 семейных капитала, а за три месяца этого года уже 524 семьи воспользовались таким правом. Применяются и другие дополнительные меры поддержки из средств бюджета города. Больше 400 детей пройдут оздоровление в центре социальной реабилитации детей инвалидов и инвалидов "Росток" этим летом. В квартирах нуждающихся устанавливаются автономные пожарные извещатели. Торговые объекты подключаются к социальной программе по предоставлению скидок для многодетных.

"Но нужно работать над формированием престижа здоровой семьи, бороться с бытовым насилием. Для этого реализуется ряд проектов", - добавила Жанна Романович. К сожалению, не пустует кризисная комната, существует проблема разводов. И, конечно, еще нужно много работать над стимулированием рождаемости, особенно в семьях с одним ребенком, которые преобладают (72% в общем количестве семей).-0-