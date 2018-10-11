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Орден Матери среди минчанок все чаще получают работающие женщины

Регионы 11.10.2018 | 16:18

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среди многодетных орденоносных матерей Минска с каждым годом все больше работающих женщин. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович перед церемонией вручения ордена Матери 37 многодетным минчанкам в городском дворце культуры, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Минске уже 675 женщин имеют эту государственную награду, которая является данью уважения и признательности со стороны государства к матери. Растить и воспитывать пятерых и более детей - непростой труд. А в Минске среди тех, кто получает орден Матери, все больше работающих женщин. В различных сферах: сегодня здесь и медицинские работники, и педагоги, и бухгалтеры, и рабочие зеленого строительства, и фармацевты, и руководители частных предприятий", - отметила Жанна Романович.

В 2017 году стал для Минска особенно значимым: многодетных семей стало больше на 1,6 тыс. "Меры государственной социальной поддержки, условия, которые создаются в городе, - все это способствует рождению и воспитанию детей. Ежегодно мы проводим конкурс на лучшую многодетную семью и всякий раз убеждаемся, что в них очень талантливые родители и такие же талантливые, здоровые, умные и красивые дети. А это значит, что у страны и нашего города прекрасное будущее", - заключила Жанна Романович.

Почетную награду героиням вечера вручил мэр Минска Андрей Шорец. "В этом зале - самые лучшие. Сегодня 14,5 тыс. семей в Минске являются многодетными. В них воспитываются более 46 тыс. детей - почти шестая часть населения города", - отметил Андрей Шорец.

Мэр Минска Андрей Шорец
Мэр Минска Андрей Шорец

Андрей Шорец и Татьяна Алисимчик
Андрей Шорец и Татьяна Алисимчик

Андрей Шорец и Анна Андрова
Андрей Шорец и Анна Андрова

Андрей Шорец и Вера Асташонок
Андрей Шорец и Вера Асташонок

Андрей Шорец и Татьяна Боцула
Андрей Шорец и Татьяна Боцула

Андрей Шорец и Наталья Белая
Андрей Шорец и Наталья Белая

Андрей Шорец и Элина Бруквина
Андрей Шорец и Элина Бруквина

Андрей Шорец и Кристина Виринская
Андрей Шорец и Кристина Виринская

Андрей Шорец и Елена Войтко
Андрей Шорец и Елена Войтко

Андрей Шорец и Оксана Герман
Андрей Шорец и Оксана Герман

Андрей Шорец и Мария Громаковская
Андрей Шорец и Мария Громаковская

Андрей Шорец и Ольга Гриневич
Андрей Шорец и Ольга Гриневич

Андрей Шорец и Ольга Дзендровская
Андрей Шорец и Ольга Дзендровская

Андрей Шорец и Екатерина Дятлова
Андрей Шорец и Екатерина Дятлова

Андрей Шорец и Татьяна Дроздова
Андрей Шорец и Татьяна Дроздова

Андрей Шорец и Елена Шемет
Андрей Шорец и Елена Шемет

Андрей Шорец и Анастасия Загородная
Андрей Шорец и Анастасия Загородная

Андрей Шорец и Светлана Кокурина
Андрей Шорец и Светлана Кокурина

Андрей Шорец и Виктория Кондратенко
Андрей Шорец и Виктория Кондратенко

Андрей Шорец и Татьяна Короткевич
Андрей Шорец и Татьяна Короткевич

Андрей Шорец и Лилия Качанович
Андрей Шорец и Лилия Качанович

Андрей Шорец и Светлана Кочепасова
Андрей Шорец и Светлана Кочепасова

Андрей Шорец и Надежда Кулик
Андрей Шорец и Надежда Кулик

Андрей Шорец и Екатерина Липень
Андрей Шорец и Екатерина Липень

Андрей Шорец и Маргарита Митуневич
Андрей Шорец и Маргарита Митуневич

Андрей Шорец и Ульяна Наумова-Верамейко
Андрей Шорец и Ульяна Наумова-Верамейко

Андрей Шорец и Ольга Попелушко
Андрей Шорец и Ольга Попелушко

Андрей Шорец и Тереса Пилецкая
Андрей Шорец и Тереса Пилецкая

Андрей Шорец и Анна Рутковская
Андрей Шорец и Анна Рутковская

Андрей Шорец и Виолетта Сазонова
Андрей Шорец и Виолетта Сазонова

Андрей Шорец и Ирина Трухан
Андрей Шорец и Ирина Трухан

Андрей Шорец и Светлана Федоркевич

Надежду Кулик на празднике сопровождал муж Андрей и три из пяти дочерей. "Моя семья - моя поддержка, - сказала Надежда. - И мне не кажется, что нас много, иногда даже пустовато в доме. У нас прекрасная атмосфера. Когда есть два любящих человека, единомышленника, то дети - это не то, на что нужно решаться или планировать. В семье, где царит любовь, иначе не бывает". Муж Андрей во всем поддерживает супругу и гордится ей. Он признался, что жить с такой прекрасной женщиной и в окружении пяти маленьких принцесс - это счастье. А дочка Анна видит в маме близкую подругу, с которой можно посоветоваться по любому поводу.

У Лилии Качанович подрастают пятеро защитников. "Муж каждому ребенку, конечно, был рад, - рассказала она о своем семейном счастье. - Орден Матери накладывает ответственность. Но самое главное - чтобы дети были здоровы и счастливы".

Андрей Шорец и Лилия Качанович
Андрей Шорец и Лилия Качанович

"Я благодарна своему мужу, что он дает мне возможность каждый день быть счастливой, занимаясь своими детьми, не беспокоясь о бытовых и финансовых вопросах. Сейчас это буквально моя работа - бесконечный декретный отпуск. У нас очень маленькая разница в возрасте между детьми - старшему всего 10 лет", - рассказала одна из виновниц сегодняшнего торжества Анастасия Загородная. Тем не менее, женщина надеется в будущем вернуться к деятельности врача-педиатра. "Что касается будущего моих детей, все зависит от их выбора, я лишь их направляю. И надеюсь, что они станут достойными гражданами, личностями. Чтобы я гордилась ими, а они мной", - добавила Анастасия.

Орденами Матери в Беларуси награждаются женщины за рождение и воспитание пяти и более детей. Многодетным семьям предоставляется финансовая помощь государства в погашении задолженности по льготным кредитам, полученным на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений. Семьям, воспитывающим детей, выплачиваются государственные пособия, оказывается государственная адресная социальная помощь.

День матери отмечается в Беларуси 14 октября.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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Теги
дети, Минск, Минский горисполком, награды, семья, соцзащита
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