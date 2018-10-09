9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ордена Матери 11 октября вручат 37 многодетным минчанкам, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Торжественная церемония состоится в Минском городском дворце культуры.
Орденами Матери в Беларуси награждаются женщины за рождение и воспитание пяти и более детей. С 1996 года этой высокой награды удостоены 675 жительниц столицы. Примечательно, что многие из них успешно совмещают материнство и профессиональную деятельность. Среди них продавцы, секретари, преподаватели, инженеры.
Всего в городе насчитывается 14 435 многодетных семей, из них почти 12,3 тыс. воспитывают троих детей, свыше 1,7 тыс. - четверых, 319 - пятерых, 86 - шестерых, 28 - семерых, 10 - восьмерых, 11 - девятерых, одна - 12 детей.
Многодетным семьям предоставляется финансовая помощь государства в погашении задолженности по льготным кредитам, полученным на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений. Семьям, воспитывающим детей, выплачиваются государственные пособия, оказывается государственная адресная социальная помощь.
День матери отмечается в Беларуси 14 октября. К празднику в Минске традиционно проводятся встречи с многодетными матерями, концерты, благотворительные акции. С 12 по 14 октября в выставочном павильоне по пр. Победителей пройдет 6-я специализированная выставка товаров и услуг для мам и детей "Материнство и детство". Женщины, ставшие мамами с 8 по 14 октября, получат в подарок боксы от проекта "МамаPro".-0-
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