Ордена Матери вручены 33 многодетным минчанкам

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ордена Матери в Международный день семьи вручены 33 многодетным минчанкам. Торжественная церемония состоялась в обновленном городском Дворце культуры, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский, этой высокой государственной награды удостоены те, кто посвятил свою жизнь детям, воспитанию подрастающего поколения. "Большая многодетная семья - не только счастье. Прежде всего, это большой труд и огромная ответственность, работа без перерывов и выходных. Дети, их нужды, проблемы для вас всегда на первом месте", - отметил он.

Первый зампредседателя исполкома поздравил женщин с праздником и подчеркнул, что поддержка материнства и детства входила и входит в число главных приоритетов города и всей страны. Принятые в здравоохранении, социальной сфере, образовании меры дают результат - число многодетных семей в Минске ежегодно увеличивается.

Орденами Матери в Беларуси награждаются женщины за рождение и воспитание пяти и более детей. С 1996 года этой высокой награды удостоены 643 жительницы столицы. Примечательно, что многие из них успешно совмещают материнство и профессиональную деятельность. Среди них продавцы, секретари, преподаватели, инженеры. Всего в городе насчитывается 14 250 многодетных семей, в которых воспитывается более 45,5 тыс. несовершеннолетних детей.

Многодетным семьям предоставляется финансовая помощь государства в погашении задолженности по льготным кредитам, полученным на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений. Семьям, воспитывающим детей, выплачиваются государственные пособия, оказывается государственная адресная социальная помощь.-0-