Ордена Матери вручены 33 многодетным минчанкам

15 мая Ордена Матери в Международный день семьи вручены 33 многодетным минчанкам. Торжественная церемония состоялась в обновленном городском Дворце культуры. Как отметил первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский, этой высокой государственной награды удостоены те, кто посвятил свою жизнь детям, воспитанию подрастающего поколения. "Большая многодетная семья - не только счастье. Прежде всего, это большой труд и огромная ответственность, работа без перерывов и выходных. Дети, их нужды, проблемы для вас всегда на первом месте", - отметил он. Первый зампредседателя исполкома поздравил женщин с праздником и подчеркнул, что поддержка материнства и детства входила и входит в число главных приоритетов города и всей страны. Принятые в здравоохранении, социальной сфере, образовании меры дают результат - число многодетных семей в Минске ежегодно увеличивается.

Фото Андрея Покумейко