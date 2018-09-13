Организаторы выставки о ЗОЖ в Витебске сделали акцент на молодежи

13 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Организаторы 11-й специализированной выставки-ярмарки "Витебщина - за здоровый образ жизни", которая сегодня начала двухдневную работу в концертном зале "Витебск", сделали акцент на привлечении молодежи к ЗОЖ, сообщила корреспонденту БЕЛТА генеральный директор Витебского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Наталья Воробьева.

"Мы проводим мероприятие в сентябре, когда начался учебный год, поэтому акцент сделали на детях и молодежи, привлечении их к здоровому образу жизни. Стремимся обратить внимание взрослых, чтобы они следили за своим здоровьем, ведь жизнь не замыкается на работе. Второй год делаем упор на работу интерактивных площадок на улице, а не только в помещении. Кроме предприятий и медучреждений, к нам подключились работники МЧС, компании по организации активного отдыха, спортивные секции, общественные объединения. Постарались задействовать весь спектр организаций, которые могут рассказать о своих проектах, продукции и технологиях, направленных на здоровый образ жизни", - пояснила Наталья Воробьева.

Возле концертного зала "Витебск" различные интерактивные площадки, на которых юные спортсмены витебских школ демонстрировали приемы спортивного ушу, саньда и спочан, эффектную игру - баскетболисты, искусное маневрирование - люди, увлеченные велосипедным спортом, и где были представлены фитнес-клубы и танцевальные школы, вызвали интерес у детей и молодежи.

Начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Юрий Деркач на открытии выставки-ярмарки отметил: "Здоровье населения - очень важная категория как для каждого человека, так и для государства. Президент страны уделяет этому вопросу особое внимание. В Витебской области благодаря различным службам и организациям реализуются многочисленные госпрограммы, направленные на улучшение экологии, создание чистых продуктов питания, развитие физической культуры и спорта".

Юрий Деркач добавил, что для укрепления здоровья создаются все условия: открываются физкультурно-оздоровительные комплексы в районах, строятся стадионы, работает множество секций, делается все, чтобы люди избавлялись от вредных привычек.

Двухдневная выставка-ярмарка "Витебщина - за здоровый образ жизни" проходит в Витебске. Предприятия области представляют широкий спектр продуктов для здорового питания. Об оздоровительных и реабилитационных услугах расскажут представители спортивных клубов, туристических и санаторно-оздоровительных организаций. Посетители выставки смогут получить консультативную помощь специалистов учреждений здравоохранения, информационно-образовательные материалы по вопросам профилактики заболеваний, факторов риска, аспектам здорового образа жизни, пройти некоторые медицинские обследования. На площадках концертного зала пройдут выступления коллективов художественной самодеятельности, тематические викторины, игры, розыгрыши.

Организаторами выставки выступили Витебский облисполком, областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и Витебское отделение БелТПП.-0-