Органы прокуратуры и КГК Гродненской области выявили нарушения в сфере владельческого надзора

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры и Комитета государственного контроля Гродненской области выявили нарушения законодательства в сфере владельческого надзора. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Под председательством прокурора Гродненской области Виктора Корзуна прошло совместное заседание координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией и коллегии Комитета государственного контроля Гродненской области. В заседании приняли участие заместитель председателя Гродненского облисполкома Елена Бубенчик, члены коллегии прокуратуры и КГК Гродненской области, начальники структурных подразделений облисполкома, прокуроры Гродно, Гродненского, Лидского и Волковысского районов, заместители председателей городских и районных исполкомов. На заседании обсуждались результаты проверки исполнения законодательства о борьбе с коррупцией при выполнении местными властями функций владельческого надзора в хозяйственных обществах и контроля за работой коммунальных унитарных предприятий.

"По состоянию на 1 января 2018 года на территории нашего региона действовало 57 открытых акционерных обществ с долей собственности Гродненской области. Из них 49 субъектов имели долю коммунальной собственности области в размере более 50%. комитет государственного имущества Гродненского облисполкома, органы и представители государственной власти участвуют в управлении хозяйственными обществами, однако в настоящее время такие меры недостаточно эффективны, часто носят формальный характер. Даже на тех предприятиях, где государству принадлежит контрольный пакет акций, большинство решений отдается на откуп директорам. Каких-либо конструктивных предложений со стороны представителей государства по повышению эффективности работы убыточных хозяйственных обществ не поступает", ‑ отметила начальник управления КГК Гродненской области Татьяна Слабыш.

При этом начальник отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью прокуратуры Гродненской области Владимир Сидо акцентировал внимание участников совещания на вопросах профилактики правонарушений. В качестве негативного примера Владимир Сидо привел одну из коммерческих организаций Гродно, которая в 2013-2016 годах оказывала спонсорскую помощь субъектам хозяйствования и физическим лицам, выплачивала премии отдельным руководящим работникам аграрных предприятий и государственным служащим райсельхозуправлений. В основном директор организации принимал такие решения единолично, т.е. без мнения наблюдательного совета общества и согласования заключенных договоров с руководителем компании, управлявшей акциями организации.

В одном из открытых акционерных обществ Сморгонского района прокуратура установила нарушения порядка выплат вознаграждений представителям государства.

"Как выяснилось, значительное число решений органы управления хозяйственных обществ принимают путем оформления опросных листов, т.е. без непосредственного присутствия представителей государства на заседаниях наблюдательного совета. Между тем такая форма участия в работе органов управления обществ препятствует принятию законных решений и не может защитить экономические интересы государства", ‑ подчеркнул прокурор Гродненской области Виктор Корзун.

О результатах проверок соблюдения законодательства в сфере владельческого надзора проинформирован областной исполнительный комитет. Прокуроры Гродно, Лидского, Свислочского, Сморгонского, Слонимского, Дятловского, Мостовского районов в целях устранения выявленных нарушений законодательства приняли меры реагирования.-0-