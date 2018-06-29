Оригиналы актовых книг Минского магистрата XVII века представляет выставка в городской ратуше

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оригиналы актовых книг Минского магистрата второй половины XVII века из собрания Национального исторического архива Беларуси представляет выставка "Менск: архівы старога горада" в городской ратуше. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора Национального исторического архива Денис Лисейчиков.

Особенность экспозиции в том, что документы имеют непосредственное отношение к месту, где они формировались и где сейчас представлены. Основная идея выставки "Менск: архівы старога горада" - привязка к месту, к зданию, к периоду и к конкретному архиву. Посетители смогут увидеть актовые книги Минского магистрата второй половины XVII века, оценить почерк канцеляристов, писарей, увидеть печати на документах. Кроме того, дополнят экспозицию сканы документов, которые касаются деятельности городского самоуправления, документы минских монастырей, церквей того времени, дела, касающиеся перестройки ратуши.

Оригиналы выставляются за пределами Национального исторического архива Беларуси впервые, время экспонирования их ограничено одной неделей, что в первую очередь обусловлено определенными условиями их хранения. Долгое воздействие света на ценные документы действует разрушающе.

Выставка "Менск: архівы старога горада" стала одним из мероприятий по случаю 80-летнего юбилея со дня основания Национального исторического архива Беларуси.

Как рассказал Денис Лисейчиков, 28 июня в Институте истории НАН Беларуси состоялась научно-практическая конференция "Беларускія архівы на мяжы тысячагоддзяў: здабыткі і страты" с участием ученых, которые занимаются изучением актуальных вопросов истории, источниковедения, археографии, генеалогии и других специальных исторических дисциплин. Участие в работе конференции приняли представители более 23 белорусских организаций: архивов, музеев, библиотек, университетов и иных исследовательских учреждений. Кроме того, участниками стали ученые из Украины и Польши, зачитан доклад исследователя из Венгрии. Работа велась по шести секциям, было заслушано 73 доклада. Специалисты обсудили вопросы внедрения новых архивных технологий, организации онлайн-доступа к документам, возможности сотрудничества учреждений, поскольку часто документы могут находиться не только в архивах, но и музеях, библиотеках, в частных коллекциях, возможности учета и описания документов. К концу года планируется выпуск сборника материалов по итогам заинтересованного разговора специалистов.

Во время конференции состоялась презентация иллюстрированного научного издания-альбома "Для лепшое твердости…": пергаментныя дакументы перыяду Вялікага Княства Літоўскага з фондаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (1391–1566 гг.)". Это первое в Беларуси издание такого рода, рассказывающее о пергаментных документах.

Национальный исторический архив Беларуси - самое крупное в стране хранилище рукописного наследия периода XIV - начала ХХ в. В его фондах хранятся уникальные документы, которые освещают разнообразные стороны жизни населения Беларуси и соседних стран. Отсчет современной истории архив ведет с 5 июля 1938 года, когда Могилевский исторический архив был реорганизован в Центральный исторический архив. Сегодня в архиве насчитывается 3 тыс. 157 фондов, которые включают 1 млн 22 тыс. 165 дел. Наиболее ценные документы - это пергаментные грамоты, а также актовые книги государственных учреждений Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Представлены в архиве и фамильные фонды, среди которых документы королевской семьи Собесских, графского рода Плятер-Зибергов, князей Любомирских и Радзивиллов. Архив рода Радзивиллов, значительная часть которого имеется в НИАБ, в 2009 году был включен в реестр документального наследия ЮНЕСКО "Память мира". Самый древний документ, хранящийся в архиве, датирован 1391 годом.-0-