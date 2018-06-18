Оршанский "Легмаш" намерен освоить выпуск чугунных литых изделий для БЖД

18 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Завод "Легмаш" (Орша) намерен освоить в 2018 году выпуск чугунных литых изделий для БЖД, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Сергей Колос.

"Это перспективное направление развития завода. Объем импорта по данным изделиям составляет около 90 тыс. штук в год на сумму около $1,3 млн", - подчеркнул директор.

В настоящее время разработана программа освоения четырех единиц изделий для подвижного состава, которые не производятся в Беларуси, а импортируются (в основном из России). Наладить их производство завод планирует в четвертом квартале. Реализация проекта будет вестись во время модернизации литейного производства на 2018-2019 гг. Для этого предприятие приобрело необходимое оборудование, организовало участок финишной обработки литья и приступило к строительству шихтового двора, ввод в эксплуатацию которого намечен на последний квартал года.

Кроме того, "Легмаш" работает над диверсификацией портфеля заказов с тем, чтобы доля БМЗ в нем снизилась до 50% (сейчас в общем объеме производства на нее приходится около 80%, из которых 40% составляет импортозамещающая продукция). С этой целью завод освоил выпуск инновационного оборудования и комплектующих изделий к нему для нефтегазовой промышленности. Продукция поставляется в Россию. За январь-май ее отгружено на Br562 тыс. "Аналогичного производства в нашей стране нет, поэтому мы выбрали данное направление и видим перспективу его дальнейшего развития в увеличении объема производства и расширения номенклатуры оборудования и комплектующих к нему для данной отрасли", - подчеркнул Сергей Колос.

Экономическая ситуация на заводе улучшилась со второго полугодия 2017 года. Были увеличены объемы производства и реализации продукции, что позволило завершить прошлый год с рентабельностью в 3%, прибылью от реализации в Br572 тыс. и чистой прибылью в Br141 тыс. За январь-март 2018 года эти показатели соответственно составили 5,2%, Br342 тыс. и Br224 тыс. По итогам текущего года предприятие намерено выйти на рентабельность продаж в 7%, увеличить выручку на одного работающего на 31%, валовую добавленную стоимость на одного работающего на 32,3%.

Завод "Легмаш" входит в состав холдинга "Белорусская металлургическая компания", специализируется на производстве водоохлаждаемых элементов, металлоконструкций, деталей и оборудования для металлургии.Также выпускает стальное и чугунное литье. -0-