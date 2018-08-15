Оршанский район должен стать самодостаточным регионом - Шерстнев

15 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Оршанский район должен стать самодостаточным регионом. Об этом заявил сегодня председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев на внеочередной сессии Оршанского районного Совета депутатов, на которой был утвержден новый председатель райисполкома Игорь Исаченко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Николая Шерстнева, каждый руководитель должен сделать выводы из сложившейся в Оршанском районе ситуации и серьезно заняться делом на своем месте. Важна исходящая от них инициатива, нужно активно задействовать трудовые коллективы. "Оршанский район должен стать самодостаточным регионом, формировать бюджет, приносить деньги в областной бюджет, которые можно было бы направлять на развитие других слабых районов, потому что потенциал его земли и природно-климатические условия не сравнимы с тем же Ушачским или Россонским районом", - подчеркнул губернатор.

"Мы знаем цифры: Оршанский район - это 62 тыс. трудоспособных граждан, что сопоставимо с десятью районами Витебской области. Его дотации пропорциональны соответственно. Именно поэтому и уделено такое внимание этому региону", - отметил руководитель области.

Сегодня по поручению главы государства в Витебском облисполкоме была сформирована рабочая группа по комплексному развитию Оршанского района. "С завтрашнего дня мы вместе начинаем работать", - сказал Николай Шерстнев. "Необходимо понимать, что если не получается самостоятельно создать должную экономику и навести порядок, надо делать это вместе. Проблема выросла не за один год, но что делать, мы знаем. Все поправимо, и порядок будет наведен", - добавил губернатор, обращаясь к активу Оршанского района.

Касаясь работы Игоря Исаченко, председатель облисполкома подчеркнул, что в первую очередь следует разобраться с бюджетом, затратами и себестоимостью производимой продукции, строительной сферой и управлением в промышленном комплексе. "Надо найти совершенно новый подход, только тогда мы сможем создать условия для развития экономики предприятий и социальной сферы района", - убежден он.

По словам Игоря Исаченко, первые цели на ближайшие три дня будут определены сегодня. Активные работы по каждому предприятию, где были обозначены болевые точки, развернутся уже в ближайшие дни. "Мне оказано особое доверие, я его оправдаю. Будем работать вместе и выполнять поставленные задачи", - подчеркнул председатель Оршанского райисполкома.

Игорь Владимирович Исаченко родился в Лиозно Витебской области. Окончил Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище имени С.М. Кирова и с 1991 по 1999 год служил в Вооруженных Силах Беларуси. С 1999 года работал на разных руководящих должностях на предприятии "Витебскоблгаз", затем в течение пяти лет был генеральным директором "Витебскоблводоканала". С января 2014 года работал председателем комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома. Сегодня на внеочередной сессии его кандидатура была утверждена депутатским корпусом Оршанского района.-0-