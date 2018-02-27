Оршанский район к 2020 году должен выйти на показатели развития выше среднеобластных

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский район к 2020 году должен выйти на показатели развития выше средних по Витебской области. Развитие района обсуждается сегодня на заседании Президиума Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил премьер-министр Андрей Кобяков, за прошлый год удалось добиться некоторых положительных подвижек. Так, объем промышленного производства в сопоставимых условиях в 2017 году составил 102% к уровню предыдущего года, валовая продукция сельского хозяйства - 107,6%, экспорт товаров - 105,2%, реальная зарплата - 105,6%. По итогам года получена чистая прибыль Br35,3 млн (в 2016 году был чистый убыток Br1,7 млн). В прошлом году завершен второй этап модернизации Оршанского льнокомбината, сдан в эксплуатацию лечебный корпус больницы им.Семашко. Развернуто строительство мультимодального промышленно-логистического комплекса в Болбасово, ведется подготовка новых проектов.

Для комплексного решения проблем Оршанского района подготовлена и утверждена программа его социально-экономического развития до 2020 года. В частности, в ней выделены точки роста, приоритеты и основные параметры развития. Составлен перечень важнейших инвестпроектов. Проинвентаризированы неиспользуемые и неэффективно используемые объекты недвижимости и определены способы вовлечения в оборот каждого из них.

Выполняется комплексный план мер по развитию Оршанского района. "Этот план не догма. В процессе работы появляются новые вопросы. Поэтому он дополняется, корректируется", - пояснил Андрей Кобяков. В сегодняшней, третьей редакции плана учтены положения программы до 2020 года. В нем определены основные параметры развития района в сравнении со среднеобластными. По каждому из них район должен к 2020 году превысить уровень области.

В план включен перечень инвестиционных проектов. В каждом республиканском органе управления, Витебском облисполкоме и Оршанском райисполкоме закреплен конкретный руководитель, координирующий работу по развитию района. По большинству мероприятий заложены численные результаты их реализации, подробно расписаны этапы выполнения. В плане определена система контроля за его выполнением.

"Этот план становится и будет единственным комплексом мероприятий по развитию района на республиканском уровне. При очередной корректировке в него будут включены все решения сегодняшнего заседания и прошлого Президиума. Такой подход позволяет более системно подойти к вопросам района и организовать действенный контроль за принятыми решениями", - отметил Андрей Кобяков.

Задачи комплексного плана детализированы и конкретизированы в отраслевых и региональных планах по развитию Оршанского района.-0-