Оршанскому инструментальному заводу нужно полное техперевооружение - Анфимов

15 июня, Орша /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Оршанскому инструментальному заводу нужно полное техперевооружение. Такое мнение высказал сегодня председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов журналистам по итогам посещения предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

Комментируя результаты знакомства с деятельностью завода, Леонид Анфимов подчеркнул, что незначительные подвижки в улучшении ситуации есть, но говорить о перспективе, которая выведет завод в число передовых предприятий по производству инструмента, преждевременно. "Картина, которая предстала перед нами, несколько удручающая: станочное оборудование амортизировано уже по несколько раз, производство на нем не соответствует современным требованиям по выпуску высокоточного инструмента. Четыре современных станка, которые купили, нельзя назвать прорывом в плане модернизации, так как на заводе требуется обновление всего станочного парка. Нужно полное техперевооружение, ориентированное на выпуск инновационной продукции", - подчеркнул глава контрольного ведомства.

Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов и директор ОАО "Оршанский инструментальный завод" Владислав Бордюков

Еще одна проблема, которую Леонид Анфимов отметил на предприятии, - дефицит рабочих кадров и низкая оплата труда. "Что такое Br500 для крупного предприятия, для молодого рабочего? Самый большой заработок - Br1 тыс. - получает токарь высочайшей квалификации, - сказал он. - Проблем много и решать их надо в комплексе".

Значительно лучше складывается ситуация на заводе "Легмаш". По словам Леонида Анфимова, это предприятие перепрофилировано на выпуск продукции, основу которой составляет вспомогательное оборудование и комплектующие для обеспечения производственной деятельности БМЗ. "На заводе развивается ряд направлений, которые замыкаются на потребности России в отдельных видах оборудования и инструмента, прежде всего в нефтегазовой отрасли. По крайней мере, у "Легмаша" просматривается положительная перспектива: у них хорошая динамика роста объемных и финансовых показателей, работают с прибылью. Надеюсь, это предприятие выйдет на стабильно эффективную работу", - добавил председатель КГК.

Оценивая в целом ситуацию в Оршанском регионе, Леонид Анфимов отметил недостаточную динамику работ по его развитию. "За год с момента принятия решения о реализации крупнейшего инвестиционного проекта общегосударственного значения не удалось достичь серьезных результатов, чтобы можно было в короткие сроки обозначить контраст с другими регионами, - констатировал председатель КГК. - Вместе с тем от успешности реализации пилотного проекта на базе Оршанского района зависит эффективность реализации аналогичных проектов в других определенных после него регионах страны".

Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов находится сегодня в Орше с рабочей поездкой с целью контроля за выполнением поручений главы государства по развитию Оршанского района. Программой запланировано также посещение Оршанского льнокомбината и Завода приборов автоматического контроля.-0-