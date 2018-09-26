"Осенний бал" для пожилых минчан пройдет 27 сентября

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожилых минчан 27 сентября приглашают на "Осенний бал", который пройдет в Минском городском дворце культуры, сообщила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович на пресс-конференции "Как отметят День пожилых в столице: мероприятия и акции, приуроченные к празднику", передает корреспондент БЕЛТА.

Большой танцевальный праздник проводится во второй раз, начнется программа в 16.00. Перед гостями выступят творческие коллективы территориальных центров социального обслуживания населения, профессиональные артисты. Состоятся мастер-классы по обучению танцам, конкурсы. Вход свободный. Прорабатывается вопрос о том, чтобы проводить дискотеки для людей старшего поколения в городском дворце культуры постоянно.

Сегодня в Минском городском Дворце детей и молодежи прошел традиционный праздник "Ветеранские дожинки", в районных территориальных центрах социального обслуживания населения ко Дню пожилых людей также организуются праздничные встречи, выставки, семинары-практикумы, концерты, увлекательные выездные экскурсии. В домах-интернатах для престарелых и инвалидов будут организованы концертные программы. В новом формате с 29 ноября по 1 декабря пройдет традиционная выставка-ярмарка "50 плюс". Она станет одним из мероприятий форума "Универсальная среда - 2018".

Также в столице стартовали акции помощи одиноким пожилым гражданам "Чистый дом", "Социальная помощь пожилому". Пенсионерам предлагается бесплатная доставка сельскохозяйственной продукции, купленной на сезонных ярмарках выходного дня. Для этого им нужно оставить заявку в территориальном центре социального обслуживания.-0-